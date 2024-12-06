女性から性的関係を巡る訴訟を起こされ、和解した大阪府岸和田市の永野耕平市長（４６）は６日、市役所で記者会見を開き、女性との不倫関係を認めて謝罪した。辞職については改めて否定した。永野氏は記者会見で、女性とは２０２０年頃から約１年間、不倫関係にあったとし、「極めて不適切で、反省している」と述べた。女性の代理人弁護士によると、女性は性的関係を強要されたなどとして、永野氏を大阪地裁に提訴。今年１１