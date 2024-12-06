「ジャングルポケット」太田博久の妻で、８月に第３子を出産したモデルの近藤千尋が６日に、自身のＳＮＳを更新。近況をつづった。インスタグラムで「すっかりインスタ更新できてなかったです今週もお疲れ様でした」と始めると近況をつづり、複数枚のショットをシェア。ソフトクリームを食べるショットや真っ赤なワンピースの衣装ショット、娘を抱っこしたショットなどを公開した。この投稿にファンからは「冬のアイスって