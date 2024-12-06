すみだ水族館（東京都墨田区）の公式「X」アカウントが更新。毎年、人気となっている「ペンギン相関図」の2025年版を公開しています。公式アカウントでは、最新の相関図の完成を報告しつつ、「今年もややこしくてほっこりする関係性を更新しました」と伝えています。同投稿は、表示回数が14万1000件、「いいね」が1850件付き、人気となっています。