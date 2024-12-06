PORTER（ポーター）の「TANKER（タンカー）」は、米軍のフライトジャケット・MA-1をモチーフに、1983年に誕生したシリーズ。当時、ミリタリーモチーフを取り入れた斬新なデザインが注目を集め、以来40年以上もの間、幅広い世代から支持を得てきたブランドを象徴するシリーズです。昨年の40周年を機に、「ALL NEW TANKER ―何も変わらず、何もかもが変わる―」をコンセプトに掲げたリニューアルを発表。今年5月には、100％植物由来