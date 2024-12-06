菓子卸の関口が宮城県仙台市で9月18日開催した「令和6年 東北エリア秋季大見本市商談会」には、過去最多となる132社（223コマ）の菓子・食品メーカーが出展し、小売店や卸店らの来場客とともに、これから最需要期を迎える菓子市場に関する情報交換が活発に行われた。132社のうち13社が初出展。展示ブース増加に伴い開催時間を30分延長した。同展示会は、東北で唯一の専業卸による菓子展示会となる。1973年の東北進出時、東