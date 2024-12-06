和歌山市で昨年４月、岸田首相（当時）の選挙演説会場に爆発物が投げ込まれた事件で、殺人未遂罪などで起訴された木村隆二被告（２５）の弁護団が６日、和歌山市内で記者会見し、取り調べで検事から不適切な発言を受けたとして、国家賠償請求訴訟を検討していることを明らかにした。弁護団によると、木村被告は昨年４月に逮捕され、一貫して黙秘。検事は同５月１２日の取り調べで、被告が事件前、被選挙権を巡る国家賠償請求訴