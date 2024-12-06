「ガーナ」ブランドの板チョコレートが絶好調だ。11月18日取材に応じたロッテの中村準マーケティング本部第一ブランド戦略部チョコレート企画課課長が明らかにした。チョコレート事業の上期（4−9月）売上高は「ガーナ」ブランドが一番の牽引役となり過去最高を記録した。「『プレミアムガーナ』も凄くいいが、『ガーナ』の板チョコが今、物凄く好調。いろいろなものが値上がりする中で、コストパフォーマンスに優れたもの