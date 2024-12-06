伊藤園の本庄大介社長は12月3日、決算説明会に臨み、大谷翔平選手を起用した「お〜いお茶」のブランディングに最注力していく方針と上期の手応えを語った。大谷選手が「お〜いお茶」のグローバルアンバサダーに就任したのが5月20日。その前後で全国15−79歳男女3000人を対象に、市販の緑茶飲料について思い浮かぶブランド名や商品名に関する質問を投げたところ、「お〜いお茶」の回答率が3月の26.8％から9月に37.3％へと高まっ