【ストックホルム聯合ニュース】今年のノーベル文学賞に選ばれた韓国の作家、韓江（ハン・ガン）さんが６日（現地時間）、スウェーデンのストックホルムで開かれた受賞者による記者会見に臨んだ。尹錫悦（ユン・ソクヨル）大統領が「非常戒厳」を宣言したことに触れ、「２０２４年に再び戒厳の状況が繰り広げられたことに大きな衝撃を受けた」と話した。そのうえで「２０２４年冬の状況が（過去の戒厳令と）異なる点は全ての状