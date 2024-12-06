パリオリンピックの射撃競技で多くの日本人の心をつかみ、「無課金おじさん」の愛称で親しまれているあのメダリストが６日栃木県を訪れ、選手らにアドバイスを送りました。 宇都宮市にある栃木県ライフル射撃場にやってきたのは、パリオリンピック射撃の混合エアピストルで銀メダルを獲得したトルコ代表のユスフ・ディケチ選手です。 専門的な装備をつけず、ふつうのメガネとＴシャツだけのシンプルなスタイルが、装備にお金をか