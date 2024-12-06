阪神ジュベナイルフィリーズ（G1）に出走予定のメイデイレディ（アメリカ）の調教状況および関係者のコメントが発表された。天候：晴馬場状態：（芝）良（ダート）良●メイデイレディ（牝2）調教内容：ダートコースにて右回りで約3/4周ダク、ダートコースにて左回りで約1周キャンター。調教後に装鞍所をスクーリング【阪神JF】ブラウンラチェットは5枠10番へ「フランキーに託すしかない」ジョセフ・リー調教師のコメント「調教