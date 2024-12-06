お笑いトリオ・四千頭身の後藤拓実（２７）が６日、都内で自著「安心できる男（ひと）」（中央公論新社）刊行記念トーク＆サイン会開催を行った。新聞での連載をまとめたコラム集で、後藤は「タイトル通り『安心できる男』。読んでいただいて安心していただければ」と話した。トークイベントにはグループメンバーの都築拓紀（２７）、石橋遼大（２８）もサプライズで登場した。また、参加者からの質問に応えるコーナーで、安