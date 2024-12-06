「ボクシング・女子日本フライ級＆フェザー級タイトルマッチ」（６日、後楽園ホール）メインで女子日本フライ級タイトルマッチが行われ、王者・山家七恵（３３）＝ＥＢＩＳＵＫ’ｓＢＯＸ＝が１位の柳尾美佳（２９）＝花形＝の挑戦を退け、２度目の防衛に成功した。サウスポーの山家は力強い右フック、左ストレートを振るい、柳尾はスピーディーでコンパクトなパンチで対抗。ともに決定的な場面は作れず、ジャッジは２者