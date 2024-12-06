「ららぽーと横浜」（資料写真）三井不動産商業マネジメント（東京都）は、全国で運営する商業施設で、大みそかと元日に選択制の時短営業を試みる。１時間前倒しでの営業終了を出店者が選べるようにし、深刻化する人手不足に対応する。対象は計２３施設で、神奈川県内は「三井ショッピングパークららぽーと」の横浜、海老名、湘南平塚の３店と「ラゾーナ川崎プラザ」。商業施設では近年、人手不足が大きな課題となっており、大