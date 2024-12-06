栄署が押収した大谷翔平選手のグッズの模造品＝栄署米大リーグ・大谷翔平選手のグッズの模造品を販売したとして、神奈川県警栄署は６日、商標法違反の疑いで、横浜市港北区の照明販売会社「ルミーテック」と同社社長の男性（７８）＝川崎市高津区＝を書類送検した。書類送検容疑は、２月上旬ごろから３月１日ごろまでの間、大谷選手がプリントされているタオルなどの模造品３点を計１万１１６０円で販売したほか、同２