政治ジャーナリストの後藤謙次氏が６日、都内で行なわれた「第７２回菊池寛賞贈呈式」に出席した。後藤氏は通信社、テレビで４０年以上にわたり、政治ジャーナリストとして平成の政治改革に始まる激動の時代をつぶさに取材。その成果を著書「ドキュメント平成政治史」全５巻に結実させたことが評価された。後藤氏は「政治記者は９割は運だと思う。まず政治部に来て、誰と巡り合うのか。１８人の総理大臣と直接取材をしていま