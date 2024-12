【モデルプレス=2024/12/06】SKY-HIがCEOを務めるマネジメント&レーベル・BMSGが、プロデューサーにラッパー・シンガーのちゃんみなを迎えたガールズグループオーディション「No No Girls」のエピソード10が12月6日、BMSG公式YouTubeにて配信された。候補者の涙が止まらない場面があった。【写真】オーディション「No No Girls」5次審査進出 ちゃんみなから絶賛のメンバー◆「No No Girls」候補者が涙止まらず4次のクリエイティ