亡くなった中山美穂さんとのコラボシングル「世界中の誰よりきっと」が大ヒットした、元WANDSのボーカル・上杉昇が12月6日、所属レーベルの公式Twitter（X）で、中山さんを追悼している。上杉はこの日、「中山美穂さん。私にとって人生の恩人の1人であります。急な悲報に触れ、ただただ驚き愕然とするばかりです。一緒に歌ってくださったこと、ありがとうございました」とつづる。そして「表現者としての数えきれない日々を、本当