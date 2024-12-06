県内全54市町村がタスキを繋ぐ愛知駅伝が12月7日、開かれます。南知多町は、小中学校に陸上部がない町ですが、17年間チームを率いてきた76歳の監督が、最後の大会を迎えます。植田准次さん(76)は、かつて中学校の陸上部で監督を務め、いまは愛知駅伝で南知多町を17年間率いていきました。 この日は、師崎港から船に乗り篠島へ自ら出向いて熱血指導です。植田准次監督：「実際ね、中学校に陸上部がないという