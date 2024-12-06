２０１８年平昌五輪スキージャンプ女子の銅メダリストの高梨沙羅が６日に自身のＳＮＳを更新。最新コーデショットを公開した。この日、インスタグラムに「トレーニングからライフスタイルまで自分らしいスタイリングを遊べる一足」とつづり、三つ編みヘアにサングラス姿の最新コーデショットをアップ。ハイネックトップスにレザージャケットを羽織り、グリーンのナイロンパンツ、スニーカーを合わせたスポーティーな冬コーデを