「ジブリがいっぱい どんぐり共和国」にて、12月7日（土）よりクスノキの根元で過ごすトトロたちと、コキリが薬を調合する試験管をじっとのぞき込む ジジの日常を切り取ったようなジオラマ砂時計が新登場する。☆360°どこからでも楽しめるジオラマ砂時計（写真6点）＞＞＞3分間をジブリ作品のキャラクターと世界観で楽しく待つことができる、素敵な砂時計が登場する。「となりのトトロ ジオラマ砂時計 クスノキとトトロたち」は、