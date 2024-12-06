銀座コージーコーナーは、2024年12月20日(金)から、全国の生ケーキ取扱店で、2024年クリスマスケーキの販売を開始します。おひとりさまサイズから、デコレーションケーキまで、豊富なバリエーションで展開されます。ぜひ銀座コージーコーナーのケーキですてきなクリスマスを過ごしてください♪大切な方への贈り物にもおすすめです。 銀座コ