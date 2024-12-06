俳優の竹中直人さん（68）が、中山美穂さんの訃報を受け、悲痛な胸の内を明かしました。竹中さんは「信じようとしても信じられない現実に息が止まってしまいそうです」とコメント。竹中さんと中山さんは、夫婦の純愛をテーマにした映画『東京日和』で共演。映画は竹中さんが監督を務めました。当時を振り返り「中山美穂さんはぼくの監督した映画【東京日和】（97）に主演して頂きました。その時の美穂さんの全ての表情が深く目に焼