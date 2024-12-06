福岡県警豊前署は6日、吉富町今吉の路上で5日午後3時50分ごろ、徒歩で帰宅中の児童が見知らぬ男からスマートフォンを向けられる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は20歳くらいで身長160〜170程度。金髪に黒色のジャンパー、ピンク色のズボンを着用していたという。