今年9月、うその不動産登記をしたなどとして暴力団幹部の男性らとともに逮捕された、タレントの羽賀研二さんが12月6日、不起訴処分となりました。タレントの羽賀研二こと當眞美喜男(とうま みきお)さん(63)は、所有するビルや土地の差し押さえを免れるためうその登記をするなどした疑いで、六代目山口組弘道会の幹部の69歳男性、司法書士の57歳男性らとともに逮捕され、処分保留で釈放されていました。名古屋地検は6日付けで