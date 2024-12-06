奈良競輪の「第17回ならはきもの杯/スピードチャンネル・スカパー賞」は6日、10Rでガールズ決勝戦が行われ、日野未来（31＝奈良・114期）が残り1周で先頭に立つと、そのまま逃げ切って1着。地元バンク初制覇を達成した。2着に細田愛未、3着は杉浦菜留。タレントからガールズケイリンのレーサーとなり、2018年7月7日にデビューした地で、待ちに待ったVゴールを駆け抜けた。予選1、2を圧巻の走りで連勝した日野は「バックから