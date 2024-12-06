平本淳也さん(資料写真)旧ジャニーズ事務所（ＳＭＩＬＥ−ＵＰ．、スマイルアップ）創業者の故ジャニー喜多川氏による性加害問題を巡り、「ジャニーズ性加害問題当事者の会」元代表の平本淳也さん（５８）を交流サイト（ＳＮＳ）で中傷したとして、県警が名誉毀損（きそん）の疑いで容疑者不詳のまま書類送検したことが６日、関係者への取材で分かった。書類送検は同日付。関係者によると、書類送検容疑は、昨年９月ごろ、Ｘ（