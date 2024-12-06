川内原発での事故を想定し、住民避難などに役立てようと県が運用している原子力防災アプリで、ことし9月、登録者情報が利用者の携帯端末から消えてしまう問題がありました。その後の調査で県は一部のiPhoneでの不具合が原因だと判明したと発表しました。 県の6日の発表によりますと、問題は県が運用する原子力防災アプリで利用者の氏名や住所などの登録者番号が携帯端末から消える不具合がことし9月13日に判明したものです。 不