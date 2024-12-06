マーティン・スコセッシ製作のドキュメンタリー映画『ビートルズ 64』が、11月29日にディズニープラス「スター」で配信スタートした。その内情をデヴィッド・テデスキ監督が解説する。【動画】ザ・ビートルズ最新ドキュメンタリー『ビートルズ 64』予告編1964年初頭、ビートルズの襲来でアメリカは激変した。4人を乗せた飛行機がニューヨークに着陸すると、黄色い歓声を上げるファンの群れが空港に押し寄せた。2月9日の夜にビート