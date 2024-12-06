遅く帰った方がお互いの精神衛生にいいんだよ▶『夫ですが会社辞めました』を最初から読むある日突然会社に行けなくなって仕事を辞めた夫と、夫のかわりに大黒柱として家計を支える妻、そしてまだまだ手のかかる幼い息子……。神奈川県葉山町在住の漫画家のとげとげ。さんが、海辺の穏やかな町を舞台に、様々な家族の日常を描く物語。仕事や家庭、子育てに悩みを抱えながらも、懸命に一歩一歩前に進んでいく人々を詩情豊かに