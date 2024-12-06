俳優の中野英雄が６日、自身のＳＮＳで同日に亡くなった中山美穂さん（享年５４）を悼んだ。中野は１９９２年放送のフジテレビ系ドラマ「誰かが彼女を愛してる」のジャケット写真をＸ（旧ツイッター）とインスタグラムに投稿。「美穂さん信じられないよ辛いな〜俺より早く逝くなんて」と追悼した。２人は「誰かが彼女を愛してる」「すてきな片想い」（９０年放送・フジ系）の２作品で共演。「楽しかったな〜優しくしてく