モデル・タレントの谷まりあが６日までに自身のＳＮＳを更新。マフラーショットを披露した。インスタグラムで「今年のマフラーは決まりましたか？」と呼びかけ、白のボディラインが見えるワンピースに高級ブランドのマフラーを巻いた写真複数枚をアップ。頬にはピンクのチークがあしらわれ、髪は少し巻かれているこの投稿にファンからは「見惚（ほ）れてしまいます」「やっぱり最高に可愛（かわい）いです」「前髪できててか