映画監督の岩井俊二氏が６日、歌手で女優の中山美穂さんが亡くなったことを受けて、自身のＳＮＳで追悼コメントを発表した。岩井監督は、中山さんが一人二役のヒロインを演じ、報知映画賞など各映画賞で主演女優賞を総なめした「ＬｏｖｅＬｅｔｔｅｒ」（１９９５年）や、２０２０年公開「ラストレター」でタッグを組んだ。岩井監督はこの日、自身のＸを更新し、中山さんとの突然の別れに「デビュー４０周年、『Ｌｏｖｅ