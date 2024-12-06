独ＷＳＩ ドイツの妥結賃金は今年、名目で前年比５．５％上昇するとの見通し 実質では３．２％の上昇、１０年以上ぶりの早いペースに 今年の実質賃金の強い上昇により、過去３年間で購買力が低下した分の約半分を補える