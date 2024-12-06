22:30 米雇用統計（11月） 予想20.0万人前回1.2万人（非農業部門雇用者数・前月比) 予想4.2%前回4.1%（失業率) 予想0.3%前回0.4%（平均時給・前月比) 予想3.9%前回4.0%（平均時給・前年比) カナダ雇用統計（11月） 予想2.3万人前回1.45万人（雇用者数・前月比) 予想6.6%前回6.5%（失業率) 7日 0:00 米ミシガン大学消費者信頼感指数（速報値）（12月） 予想73.2前回71