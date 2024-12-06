「モーニング娘。’２４」が６日、横浜アリーナで秋ツアーの最終公演を迎え、石田亜佑美がこの日をもってグループを卒業した。２０１１年に１０期生として加入して以降、グループを支え続けた石田の集大成。自身最後の参加曲となった「最ＫＩＹＯＵ」「なんだかセンチメンタルな時の歌」などメドレー含む全３２曲をパフォーマンスした。加入当初からの日々を振り返り「『ダンスは誰にも負けません』と言っていたのに、自分の