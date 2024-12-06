お笑いタレントのキンタロー。（43）が6日放送のTBS系「中居正広の金曜日のスマイルたちへ」（後8・55）に出演。6年ぶりに社交ダンス公式戦に出場した。キンタロー。は“ロペス”こと岸英明と組んで17年に社交ダンス世界選手権に出場し、日本人過去最高となる7位となった実力の持ち主。だが、20年1月に第1子長女、21年12月に次女を出産し、今では現役時より体重はプラス18キロになったという。そんなキンタロー。はテレビ番