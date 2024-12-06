さっそく行ってみよう！最凶のホムンクルスが誕生！ しかし赤ん坊から育てることになった悪の総帥の苦難／悪の組織の子育て日記（1）世界征服の夢は程遠い!?子育てあるあるが目白押しのファンタジーギャグマンガ！ここは、世界征服を目論んでいるとある悪の組織。ついに悪の総帥のDNAから、最凶の人造人間（ホムンクルス）をつくりだすことに成功した――と思いきや、その姿はまさかの新生児だった!?寝かしつけ、ミルク、おむつ替