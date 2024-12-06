恥を捨てれば…部活への無償労働でお金がない！ 嘆く女子高生・まぼの決意／勤労ロードショー 今日も財布がさみしくて『よいたん３歳、ときどき先輩。』や『しおさん1歳 令和ギャル爆誕の道のり』でおなじみのコミックエッセイスト・まぼさんが語るのは、高校時代のアルバイトからワーキングマザーとして働く現在までのお仕事遍歴です。試食販売、蕎麦屋、船上のバー…16歳から働いた仕事は数知れず。しんどい経験、情けない失敗…