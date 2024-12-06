はやく泣き止ませろよ…！私はいつからこんな風に？夫の姿が見えると怯えてしまう妻／99%離婚 モラハラ夫は変わるのか「そんなんじゃ社会に通用しないよ」「誰のおかげで働かずに済むと思ってるんだ」話し上手でデートも完璧にエスコート、頼りがいのある人に見えた夫・翔。けれど、結婚してみると態度は一変、家事もせず、妻の彩を見下す発言や態度を繰り返すように。一人娘の柚が生まれた後も様子は変わらず、夫の行動はますます