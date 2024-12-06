（台北中央社）台湾で対中政策を担当する大陸委員会は5日、現在の両岸（台湾と中国）関係の見方に関する最新の世論調査の結果を発表し、中国が長期にわたり台湾に対し軍事的脅威や経済的威圧、外交圧力をかけていることについて、89.5％の回答者が「賛同しない」と考えていることが分かった。中国が国際社会で「台湾問題は中国の内政問題だ」と強調し、他国に「一つの中国」原則の順守を求めることには84.9％が、両岸の対話再開に