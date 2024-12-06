（台北中央社）教育部（教育省）体育署は6日、スポーツの国際大会で優秀な成績を収めた選手やコーチに贈る「国光体育奨章」の授賞式を台北市内で開いた。今年の報奨金総額は史上最高の4億6470万台湾元（約21億5000万円）に上った。選手別の最高額はパリ五輪ボクシング女子57キロ級で金メダルを獲得した林郁婷選手の2090万元（約9700万円）。今年の奨章授与対象は延べ451人で、内訳は選手331人、コーチ12人。パリ五輪で台湾勢