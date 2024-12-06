【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■筒井あやめはB.L.T.編集部から出している媒体すべてでソロ表紙を務める、史上初となる快挙達成！ “ハタチ”の今を駆け抜けるアイドルたちに、ハイクオリティなグラビア＆インタビューで迫る“スイート”な新スタイルフォトブック『20±SWEET[トゥエンティ・スウィート] 2025 JANUARY』（東京ニュース通信社）が、2025年1月10日に発売。今年度の表紙は、乃木