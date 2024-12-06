6日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2024年12月限は前日比230円高の3万9260円と急伸。日経平均株価の現物終値3万9091.17円に対しては168.83円高。出来高は2781枚となっている。 TOPIX先物期近は2737.5ポイントと前日比16ポイント高、TOPIXの現物終値比は10.28ポイント高で推移。 ○主要先物価格・22時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 3926