台湾メディアの民視新聞網の4日付記事によると、日本旅行で1円玉が余ってしまった時の解決法を旅行の達人が紹介した。記事は、「日本は豊富なグルメや美しい景色があり、文化的に台湾と似ていて、距離的にも近いため、台湾人に人気の旅行先の一つになっている」と紹介する一方、「多くの人を困らせるのが『小銭を使い切れない』という問題だ」と指摘。「特に1円玉は多くの場所（自販機など）で受け付けていない」とした。その上で