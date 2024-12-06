Image: Climeworks あー、やっぱりそうだよね…。現在、世界各地で気候変動対策に不可欠とされる直接空気回収（DAC）施設が稼働していますが、現時点で回収可能なCO2の量は、年間で4万トン。世界の年間CO2排出量に対して、これはたったの30秒分にすぎません。今回、そういった事情も踏まえて、やっぱりDACは宣伝されているよりも大気中のCO2を減らせそうにないという、なんとなくわかってい