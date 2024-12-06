フィギュアスケート女子で最高得点保持者のカミラ・ワリエワ（１８）が５日、自身のＳＮＳを更新。砂浜でサングラスをかけ、色鮮やかなオレンジのタイトワンピースでほほ笑む姿を投稿した。コメント欄では「スレンダーになった！」、「圧倒的に美しい」、「月や太陽より美しい」、「信じられないほど魅力的」と騒然となっていた。ワリエワは１５歳で出場した２２年北京五輪でドーピング違反が発覚。４年間の資格停止処分を受