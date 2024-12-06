横浜海上防災基地横浜港で１月、クルーズ船「サンタバルカ」が防波堤に衝突して乗客と乗員ら１０人が負傷した事故で、横浜海上保安部は５日、業務上過失往来危険と業務上過失傷害の疑いで、船長の男性（７６）を書類送検した。捜査関係者への取材で分かった。捜査関係者によると、書類送検容疑は１月２５日午後８時１５分ごろ、見張りが不十分な状態で旅客船を運航。横浜港北水堤に衝突し、乗客と乗員の計９人にけがを負わせた