モーニング娘。'24が6日、9月から17会場35公演を駆け抜けてきた全国ツアー千秋楽公演を横浜アリーナで行った。同公演で卒業するサブリーダーの石田亜佑美（27）のセレモニーも実施。アンコールで「私のでっかい花」をソロで歌い、手紙も読み上げて思い出などを語った。2011年9月加入の10期生唯一の在籍メンバー。石田は終盤MCで「たくさんの方に来ていただいてうれしく思います。やりたいことや歌いたい曲などをかなえてもらってう