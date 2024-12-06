今回は、パッケージの可愛さが目を引く【コストコ】のおやつをご紹介！ 中でも、これからの季節にぴったりなチョコに注目しました。手軽につまめるスナック系から、差し入れに喜ばれるおしゃれスイーツまで厳選してお届けします。 大人向けスイーツ「ベルジャンチョコレートムース」 「心奪われた」「おいしい」と、@monmon.121さんが紹介するのは「ベルジャン チョコレートムー